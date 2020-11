Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kieselbronn - Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

KieselbronnKieselbronn (ots)

Leicht verletzt wurden am Montagabend in Kieselbronn zwei Personen bei einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 18-Jähriger mit einer Hauswand kollidierte.

Der 18-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 19.20 Uhr mit seinem 17 Jahre alten Beifahrer die Hauptstraße in Fahrtrichtung Dürrn. Nach bisherigen Ermittlungen des Pforzheimer Verkehrsdienstes dürfte der junge Mann infolge nicht angepasster Geschwindigkeit Höhe Hausnummer 21 nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei krachte er gegen den dortigen Treppenaufgang und eine Hauswand. Sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer wurden durch Rettungsdienste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallfahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Gesamtschaden wird mit 13.000 Euro beziffert. Durch die Freiwillige Feuerwehr Kieselbronn musste die Fahrbahn gereinigt werden. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt.

