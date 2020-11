POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Zeugen gesucht: Radfahrer mit Messer bedroht

Polizeipräsidium Pforzheim

(Enzkreis) Heimsheim - Zeugen gesucht: Radfahrer mit Messer bedroht

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 40-jährigen Radfahrer und einem 57-jährigen VW-Fahrer kam es am Freitagfrüh gegen 06.00 Uhr auf der Landesstraße 1134 bei der Anschlussstelle Heimsheim. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielt der 40-Jährige mit seinem Fahrrad aus Richtung Heimsheim kommend bei Rotlicht an der Ampelanlage an. Als diese auf grün wechselte fuhr er an, um weiter in Richtung Mönsheim zu fahren. Hierbei soll der 57-Jährige mit seinem Kleintransporter beim Linksabbiegen in Richtung Autobahn das Rotlicht und den Vorrang des Radfahrers missachtet haben, so dass dieser stark abbremsen und sich am Fahrzeug des 57-Jährigen abstützten musste, um eine Kollision zu verhindern.

In der Folge entwickelte sich ein Streitgespräch zu einer Rangelei, in deren Verlauf der 57-Jährige ein Messer gezogen und den 40-Jährigen damit bedroht haben soll. Anschließend entfernte sich der 57-Jährige mit seinem VW von der Örtlichkeit.

Ein Fahrer eines schwarzen VW-Passat Kombis soll den Vorgang beobachtet haben. Der Polizeiposten Heimsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, Tel. 07041 96930, in Verbindung zu setzen.

