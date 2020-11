Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt/ Birkenfeld - Fahrraddiebstahl dank aufmerksamem Zeugen verhindert: Festgenommener Tatverdächtiger möglicherweise auch in Gartenhausaufbruch verwickelt

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Freitagmorgen ein Fahrraddiebstahl verhindert worden ist. Polizeibeamte haben den Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und verfolgen nun eine weitere Spur zu einem Gartenhausaufbruch.

Der 15-jährige Tatverdächtige hatte gegen 10:30 Uhr versucht, ein Fahrrad aus einem Grundstück im Schwanner Rösleinsweg zu stehlen. Dabei wurde der Zeuge auf den Jugendlichen aufmerksam und sprach ihn an. Der Tatverdächtige ließ daraufhin das Fahrrad zurück und ergriff die Flucht. Den hinzugerufenen Polizeibeamten gelang es jedoch im Rahmen einer Fahndung, den 15-Jährigen vorläufig festzunehmen. Dabei fanden sie bei ihm neben einem Messer auch mögliches Einbruchswerkzeug. Während der weiteren Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der Tatverdächtige am selben Morgen auch einen Gartenhausaufbruch im Bereich der Birkenfelder Stadionstraße begangen haben könnte. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen des Polizeipostens Straubenhardt an. Die Beamten nahmen die Fingerabdrücke des Jugendlichen und übergaben ihn im Anschluss an seine Mutter. Der 15-Jährige muss nun gleich mit zwei Strafanzeigen rechnen.

