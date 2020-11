Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einbruch in Lebensmittelmarkt mit hohem Sachschaden, Zeugenaufruf

CalwCalw (ots)

Im Laufe des Wochenendes sind unbekannte Täter in einen Einkaufmarkt in der Bahnhofstraße eingebrochen, haben umfangreiches Diebesgut an sich nehmen können und einen erheblichen Sachschaden angerichtet.

Die Einbrecher dürften nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei im Zeitraum von Samstagabend bis zur Nacht zum Montag in den Markt eingebrochen sein. Dabei sind sie wohl von der Straße nicht einsehbaren Seite bei den Bahnschienen auf das Dach des Marktes geklettert, von wo aus es ihnen gelang, gewaltsam in das Gebäudeinnere zu kommen. Vermutlich mit einem Vorschlaghammer wurden im Büro Metallschließfächer angegangen und die abgeschlossenen Rollladen der Zigaretten- und Tabakauslage aufgerissen. Für den Abtransport des Diebesgutes von einer Vielzahl von Zigaretten im Wert von rund 10.000 Euro sowie zehn Kisten Jack Daniels dürfte von den bislang unbekannten Tätern ein Fahrzeug verwendet worden sein.

Die Reparaturkosten für den entstandenen Sachschaden betragen nach polizeilicher Schätzung etwa 50.000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang und im besagten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier in Calw unter 07051/161-3511 oder dem Kriminaldauerdienst in Pforzheim unter 07231/186-4444 zu melden.

