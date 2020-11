Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

StraubenhardtStraubenhardt (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Mittwoch, 11.11., bis Freitag, 13.11., in ein Vereinsheim in der Feldrennacher Straße einzudringen. Diese scheiterten offenbar an den vergitterten Fenstern sowie an einem Schloss einer Türanlage. Hier konnten jeweils Hebelspuren festgestellt werden.

An einer angrenzenden Garage wurden mehrere kleine Fensterscheiben eingeworfen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg, Tel.: 07082 / 7912 0, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell