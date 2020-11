Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Ausweichmanöver führt zu Unfall: Zeugen gesucht

Horb am NeckarHorb am Neckar (ots)

Ein wirtschaftlicher Totalschaden an einem Pkw ist die Bilanz eines Ausweichmanövers am Freitagmittag auf der Landesstraße 398 von Horb-Dettingen kommend in Richtung Horb-Dießen.

Gegen 16:20 befuhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer die Landesstraße, als ihm nach einer langen Rechtskurve ein weißer Lieferwagen auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der BMW-Fahrer aus, verlor dabei die Kontrolle und fuhr in der Folge in den Straßengraben. Am nicht mehr fahrbereiten BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der Fahrer blieb unverletzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb. Tel.: 07451 / 96 0, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

