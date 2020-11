Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Drei Leichtverletzte und hoher Schaden nach Verkehrsunfall in Freudenstadt - Unfallzeugen gesucht

FreudenstadtFreudenstadt (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von 25 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntag, kurz vor 12.00 Uhr in Freudenstadt ereignet hat. Eine 65jährige Frau fuhr mit ihrem Toyota auf der Stuttgarter Straße stadtauswärts. An der ampelgeregelten Kreuzung zur Musbacher Straße wollte sie nach links in diese abbiegen. Noch im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem stadteinwärts fahrenden, entgegenkommenden Audi, der von einer 51jährigen Frau gelenkt wurde. Durch den Unfall wurden die 65jährige und ihr 68jähriger Beifahrer leicht verletzt. Ebenfalls leicht verletzt wurde die 51jährige Fahrerin des Audis. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Unfallhergang ist nicht eindeutig geklärt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei in Freudenstadt in Verbindung zu setzten. Rufnummer: 07441/536-0

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell