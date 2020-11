Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Unterreichenbach: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer auf der B 463

PforzheimPforzheim (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 14.40 Uhr auf der B 463 ein Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden: Ein 52-jähriger Motorradlenker befuhr die B463 aus Richtung Pforzheim kommend in Richtung Calw. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve am Ortseingang von Unterreichenbach geriet er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Fehleinschätzung des Fahrbahnverlaufs auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte das Motorrad mit einem entgegenkommenden Pkw BMW. Durch den Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Der 62-jährige BMW-Fahrer und seine 62-jährige Beifahrerin wurden durch den Rettungsdienst ebenfalls zur Behandlung in ein Klinikum verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis ca. 17.30 Uhr gesperrt werden. Der Unfall wurde durch die Verkehrspolizei Pforzheim aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell