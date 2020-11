Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Defektes Elektrogerät verursacht Rauchentwicklung in Gewerbegebäude

Ein technischer Defekt an einem Elektrogerät hat am Samstagmorgen zu einer Rauchentwicklung in einem unbewohnten Gewerbegebäude in der Pforzheimer Straße geführt. Neben der Berufsfeuerwehr Mühlacker war das Polizeipräsidium Pforzheim mit drei Streifenwagenbesatzungen vor Ort. Während den Einsatzmaßnahmen war die B10 in beide Fahrtrichtungen zeitweise voll gesperrt. Am Gebäude entstand nach derzeitigem Kenntnisstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

