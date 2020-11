Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Frau hustet trotz möglicher Ansteckungsgefahr eingesetzte Polizisten an - Zeugenaufruf.

FreudenstadtFreudenstadt (ots)

Zu einem Vorfall, der sich bereits am Sonntag, 08.11.2020, in Freudenstadt, an einer Fußgängerampel mit zwei Polizeibeamten ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen.

Gegen 14 Uhr missachtete eine Fußgängerin das Rotlicht der Fußgängerampel in der Martin-Luther-Straße zur Einmündung zum Oberen Marktplatz. Bei der dortigen Adler Apotheke, verweigerte die Frau den Beamten ihre Personalien und hustete fortlaufend, weshalb sie zum Aufsetzen der Maske aufgefordert wurde. Dem kam sie nicht nach und hustete die eingesetzte Polizistin und ihren Kollegen mit dem Hinweis, sich von Corona noch nicht ganz erholt zu haben, weiter provokativ an. Eine körperliche Durchsuchung der Frau nach Ausweispapieren konnte durch den Ehemann abgewendet werden, welcher die Identität seiner Frau letztlich bestätigen konnte. Ob die Frau zum Zeitpunkt des Vorfalls tatsächlich mit Corona infiziert war, ist noch nicht geklärt. Es wurden Ermittlungen wegen versuchter Körperverletzung eingeleitet. Da dieses Geschehen einige Passanten mitbekommen haben dürften, werden diese gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt unter 07441/536-0 in Verbindung zu setzen.

