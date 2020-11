Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Zeugen gesucht: Unterschiedliche Angaben nach Unfall

MaulbronnMaulbronn (ots)

Ein Schaden von rund 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag gegen 17.55 Uhr auf der Landesstraße 1134 in Zaiserweiher. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte ein 26-jähriger Fiat-Fahrer von der Kelteräckerstraße aus nach links auf die Landesstraße in Richtung Diefenbach abbiegen und hielt zunächst im Einmündungsbereich an. Nach Angaben des 26-Jährigen setzte er seinen Abbiegevorgang fort, da ein entgegenkommender 72-jähriger Mercedes-Fahrer nach rechts blinkte und den Anschein erweckte, als wolle er ebenfalls in Richtung Diefenbach abbiegen. Da der 72-Jährige jedoch nicht abbog, kam es zum Unfall. Der 72-Jährige gab an, den Blinker nicht benutzt zu haben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, Tel. 07041 96930, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell