Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Personengruppe gerät in Streit

PforzheimPforzheim (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Donnerstagabend gegen 21.35 Uhr auf dem Pfälzerplatz. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gerieten mehrere Personen in Streit, in dessen Verlauf ein 24-Jähriger von einem 18-Jährigen ins Gesicht geschlagen wurde. Eine weitere Person aus die Personengruppe soll mit einem Gegenstand bewaffnet gewesen sein.

Das Polizeipräsidium Pforzheim war mit fünf Streifenwagenbesatzungen vor Ort und konnte die Auseinandersetzung schnell beenden. Die Ermittlungen dauern an.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell