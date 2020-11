Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb - Zeugen gesucht: Einbruch in Wohnung

Horb am NeckarHorb am Neckar (ots)

Unbekannte versuchten sich in den frühen Morgenstunden am Mittwoch gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten einer Wohnung im Holunderweg zu verschaffen. Die Tatzeit kann von 02.00 Uhr bis 02.30 Uhr. Die Unbekannten wurden bei der Ausführung der Tat gestört, weshalb sie die Flucht ergriffen. Nähere Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell