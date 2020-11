Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Gestohlene Dreiräder zurückgebracht: Beamte des Polizeipostens sorgen bei Kindergartenkindern für leuchtende Augen - Nachtrag zur PM vom 31.10.2020, 9:07 Uhr

Für leuchtende Augen haben am Donnerstag Beamte des Polizeipostens Niefern-Öschelbronn bei den Kindergartenkindern gesorgt, als sie ihnen zwei gestohlene Dreiräder zurückbrachten.

Im Rahmen der Ermittlungen zum Einbruch in die Gartenhütte des Kindergartens waren die Beamten mehreren Spuren nachgegangen, die in Richtung von mehreren Tatverdächtigen deuteten. Als sich die Hinweise verdichteten, kamen nach und nach die insgesamt vier Tatverdächtigen auf den Polizeiposten und stellten sich. Die Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren zeigten sich zum Teil bereits geständig. Insgesamt waren bei dem Einbruch drei rote Dreiräder gestohlen worden, von denen eines kurz nach der Tat in der Nähe aufgefunden werden konnte. Die weiteren zwei Dreiräder haben die Einsatzkräfte nach Hinweisen aus der Bevölkerung sichergestellt. Unter dem Jubel der Kindergartenkinder und ihrer Erzieherinnen haben die Beamten die Dreiräder am Donnerstag dem Kindergarten zurückgebracht. Die vier Tatverdächtigen müssen mit einer Anzeige rechnen.

