POL-Pforzheim: (FDS) Bad Rippoldsau-Schapbach - Unbekannte dringen in leerstehendes Klinikareal ein und verursachen hohen Schaden

Bad Rippoldsau-Schapbach

Wie der Polizei am Dienstag bekannt wurde, sind Unbekannte in ein leerstehendes Klinikareal in Bad Rippoldsau eingedrungen. Dabei haben sie hohen Sachschaden verursacht.

Die Täter verschafften sich im Zeitraum von vergangenem Donnerstag auf Sonntag über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Innere des Areals am Sommerberg. Neben mehreren Sachbeschädigungen, welche die Unbekannten an dem Gebäude verübten, stahlen sie auch Inventar, dessen Wert sich im unteren Bereich bewegt. Deutlich schwerer wiegt der verursachte Gebäudeschaden, der mit rund 10.000 Euro beziffert wird.

Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen wie Personen oder wegfahrende Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 5360 zu melden.

