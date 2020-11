Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Unfall durch Vorfahrtsverletzung

CalwCalw (ots)

Am Mittwochmittag kam es in Altensteig zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw.

Ein 25-jähriger fuhr mit seiner Piaggio gegen 15:45 Uhr die Hohenbergstraße in Richtung Ortsausgang. An der Einmündung zur Gartenstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden 43-jährigen VW Fahrers. Der Rollerfahrer, sowie sein 25 Jahre alter Sozius verletzten sich durch die Kollision leicht und wurden durch Rettungsfahrzeuge in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen betrug etwa 5.500 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell