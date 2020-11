Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Hoher Sachschaden: Auto von Unbekanntem ringsherum zerkratzt - Zeugen gesucht

AltensteigAltensteig (ots)

Bereits am Dienstagabend hat ein Unbekannter in Altensteig einen braunen Audi ringsherum zerkratzt.

Der Wagen war zwischen 19 und 20 Uhr auf den jeweiligen Parkplätzen zweier Einkaufsmärkte in der Bahnhofstraße sowie in der Wilhelmstraße geparkt. Auf einem dieser Parkplätze machte sich der Täter offenbar an dem Audi zu schaffen und zerkratzte ihn mit einem spitzen Gegenstand rundherum an mehreren Karosserieteilen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452 93050 zu melden.

