POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Radfahrer nach Vorfahrtsmissachtung leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen kam am Dienstagnachmittag ein Fahrradfahrer ins Krankenhaus, nachdem er mit einem Pkw kollidiert war.

Gegen 15:40 Uhr befuhr ein 25 Jahre alter VW-Fahrer die "Straße des 3. Husarenregiments" in Richtung Hagenschießstraße. An der Kreuzung Tiergartenstraße stieß er mit einem bevorrechtigten 48 Jahre alten Mountainbike-Fahrer zusammen. Der beim Unfall verletzte Radfahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt. Am Rad entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro, am VW ein Sachschaden von geschätzten 500 Euro.

