Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - 53-Jähriger leistet Widerstand

CalwCalw (ots)

Ein psychisch auffälliger Mann hat am Dienstagabend bei der Fahrt in eine Klinik eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Calw leicht verletzt. Gegen 16:20 Uhr wurde dem Revier telefonisch mitgeteilt, dass eine Anwohnerin der Badstraße von dem 53-jährigen Mann bedroht würde. Der Angetroffene hatte die Frau nicht verletzt, machte aber einen verwirrten Eindruck und zeigte ein auffallendes Verhalten, weshalb er in eine Klinik verbracht werden sollte. Während der Fahrt verweigerte sich der Mann dem Mund-Nasen-Schutz, weshalb der Streifenwagen gegen 17.20 Uhr in einer Parkbucht in der Bischofstraße anhielt. Als die Polizistin die hintere Tür öffnete, trat der Mann der Beamtin mit seinem Fuß gegen den Brustkorb. Beim anschließenden Gerangel wurden beide Polizeibeamte an ihren Händen leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortführen. Der 53-Jährige konnte, wie vorgesehen, im Anschluss in eine psychiatrische Klinik gebracht werden.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell