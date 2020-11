Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nach Unfallflucht auf der Autobahn A8 - Zeugen gesucht

PforzheimPforzheim (ots)

Nachdem ein noch unbekannter Autofahrer am Freitagvormittag, 06.11.2020, auf der Autobahn A8 bei Pforzheim-Ost einen Verkehrsunfall verursacht hat, ist er einfach davongefahren.

Der unbekannte Autofahrer fuhr gegen 09:35 Uhr an der Anschlussstelle Pforzheim-Ost auf die Autobahn A8 in Richtung Karlsruhe. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr er so rücksichtslos und rasant auf, dass ein 50-jähriger Lkw-Fahrer sowie ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer mit Anhänger deswegen den Fahrstreifen von rechts nach links wechselten, wobei die zwei miteinander kollidierten. Der Unbekannte fuhr danach einfach weiter in Richtung Karlsruhe davon. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um weißen Skoda Octavia mit Ludwigsburger Kennzeichen handeln. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Rufnummer 07231/186-3111 oder beim Autobahnpolizeirevier unter 07231/12581-0 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

