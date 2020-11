Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Landkreis CalwLandkreis Calw (ots)

(CW) Landkreis Calw - Umfangreiches Waffenarsenal aufgefunden, 36-Jähriger in Untersuchungshaft

Bereits Mitte August erfolgten umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in den Räumlichkeiten eines 36-Jährigen im Landkreis Calw, nachdem Hinweise vorlagen, dass er im Besitz von Substanzen sein soll, welche zur Herstellung von Sprengstoffen geeignet sind.

Ermittler der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Pforzheim konnten in der Wohnung des 36-Jährigen zunächst drei scharfe Schusswaffen auffinden. In angemieteten Räumlichkeiten des Mannes wurden weitere Waffenteile sowie sprengstoffverdächtige Chemikalien und Substanzen aufgefunden.

Der 36-Jährige Deutsche wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Mann befindet sich seit dem 15. August 2020 in Untersuchungshaft. Das Polizeipräsidium Pforzheim hat für die weiteren, umfangreichen Ermittlungen eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die in einer Ermittlungskooperation auch Unterstützung vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg erhielt. Anfang Oktober führten weitere Dursuchungsmaßnahmen im Landkreis Calw und im Landkreis Böblingen zum Auffinden und zur Beschlagnahme weiterer beweisrelevanter Gegenstände des inhaftierten Beschuldigten, unter anderem von Waffen und Munition. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere die kriminaltechnische Untersuchung der sichergestellten Gegenstände, dauern an.

