POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Nach Unfall im Begegnungsverkehr: Verursacher flüchtet

LoßburgLoßburg (ots)

Nachdem ein noch unbekannter Autofahrer am Dienstagvormittag auf der Landesstraße 408 einen Verkehrsunfall verursacht hat, ist er einfach davongefahren.

Ein 51 Jahre alter Opel-Fahrer war gegen 09:45 Uhr auf der Landesstraße 408 von Loßburg in Richtung Betzweiler unterwegs. Kurz nach 24 Höfe-Trollenberg kam ihm ein Auto auf seiner Fahrbahn entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte der 51-Jährige nach rechts und streifte mit seiner rechten Fahrzeugseite die Leitplanke. Der entgegenkommende Auto-Fahrer fuhr danach einfach weiter in Richtung Loßburg davon. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen BMW Kombi mit Villingen-Schwenninger Kennzeichen handeln. Am Opel entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441/536-0 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

