POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Unbekannte entwenden Baumaschine

Unbekannte haben in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 07 Uhr, in Eutingen einen Vibrationsstampfer von einer Baustelle in der Straße "Im Buchbusch" entwendet.

Bei der Baumaschine handelt es sich um einen gelben Vibrationsstampfer der Marke Wacker-Neuson, Typ BS60-2, Baujahr 2016, im Wert von rund 1.800 Euro. Auf dem Stampfer war in roter Schrift das Wort "Vincon" aufgesprüht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/183-3211 in Verbindung zu setzen.

