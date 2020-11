Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

PforzheimPforzheim (ots)

(PF) Pforzheim - Mann erliegt nach Überfall auf offener Straße seinen lebensgefährlichen Verletzungen (Ergänzung zur Pressemeldung vom 05.11.2020, 16.41 Uhr)

Der im Koma liegende 66 Jahre alte Mann, der in den Abendstunden des Mittwochs, 04.11.2020, von zwei dunkel gekleideten und vermummten Männern überfallen wurde, ist heute seinen schweren Verletzungen erlegen. Die beiden Männer hatten ihrem Opfer gegen 18:40 Uhr in der Straße "Laubgässchen" so schwere Kopfverletzungen zugefügt, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, an denen er heute verstarb. Die Sonderkommission Laub der Kriminalpolizei ermittelt weiterhin mit Hochdruck an dem Fall. Bisher sind nur sehr wenige Mitteilungen der Bevölkerung eingegangen, weshalb weiterhin mögliche Zeugen oder Hinweisgeber gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 mit dem Kriminaldauerdienst Pforzheim in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Dr. Tobias Wagner, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell