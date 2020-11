Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unerlaubt mit dem Auto unterwegs: 16-jähriger Fahrer erfolgreich ermittelt

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim haben einen 16-Jährigen erfolgreich ermittelt, der letzte Woche ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen von Eutingen in Richtung Stadtmitte mit einem Auto unterwegs war.

Der 16-Jährige fuhr am Mittwoch, 04.11.2020, gegen 15:40 Uhr, mit seinem BMW auf der Östlichen Karl-Friedrich-Straße von Eutingen in Richtung Stadtmitte, als er einer Polizeistreife auffiel, da seine Blinker nicht ordnungsgemäß funktionierten. Die Polizeibeamten stoppten den BMW und wollten den Fahrer daraufhin kontrollieren. Sobald dieser ausgestiegen war, rannte er quer über die vierspurige Fahrbahn davon und konnte aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens nicht von den Beamten gestellt werden. Durch weitergehende Ermittlungen machten die Polizisten den 16-Jährige noch am selben Tag als Fahrer ausfindig. Bevor die Einsatzkräfte ihn zuhause aufsuchen konnten, kam er allerdings zusammen mit seinem Vater aus eigenem Antrieb am Mittwochabend zum Polizeirevier Pforzheim-Nord und stellte sich. Der 16-Jährige gab an, dass er den BMW selbst gekauft hatte, um diesen zu reparieren und sobald er einen Führerschein hätte, auf sich zuzulassen. Er habe lediglich zu einer Werkstatt in Pforzheim fahren wollen. Dazu hatte er alte Kennzeichen von einem anderen Pkw am eigenen BMW montiert.

Der Jugendliche muss sich nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung verantworten.

