POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Flüchtige Unfallfahrerin lässt Nummernschild am Unfallort zurück

Schnell gefunden haben Beamte der Verkehrspolizeiinspektion am Sonntagnachmittag ein Unfallfahrzeug, dessen Fahrerin zuvor vom Unfallort in Pforzheim geflüchtet war.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 34-jähriger VW-Fahrer gegen 16:45 Uhr auf der Kelterstraße stadtauswärts. Seine spätere Unfallgegnerin kam in einem BMW zur selben Zeit auf der Ersinger Straße an die Kreuzung mit der Kelterstraße herangefahren. Obwohl die Ampel für die BMW-Fahrerin offensichtlich rot war, fuhr diese in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem VW. Anstatt sich jedoch um den Unfall zu kümmern, fuhr sie danach einfach davon. Das vordere Kennzeichen des BMW allerdings, war durch den Unfall abgerissen und blieb vor Ort zurück. Die herbeigerufenen Polizeibeamten ermittelten anhand des Kennzeichens die Halteradresse des BMW und fuhren dort vorbei. An der Adresse trafen sie auf die Tatverdächtige. Die 32-Jährige, bei der es sich auch um die Halterin des BMW handelt, zeigte sich gegenüber den Beamten aggressiv und machte einen alkoholisierten Eindruck. Ein mit ihr durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von über einem Promille zum Ergebnis. Die 32-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, ihren Führerschein behielten die Beamten ein.

