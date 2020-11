Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb - Betrunkener Autofahrer rammt Streifenwagen und verletzt dabei Polizistin

HorbHorb (ots)

Dienstunfähig verletzt wurde am Montagnachmittag eine Polizeibeamtin des Polizeireviers Horb, als ein betrunkener, 46 Jahre alter Autofahrer einen Streifenwagen rammte. Kurz vor 16 Uhr konnte eine Zeugin auf der Strecke zwischen Rohrdorf und Eutingen beobachten, wie der Fahrer eines schwarzen Mercedes aus seinem Wagen ausstieg, nachdem er in den Grünstreifen geraten war. Obwohl sich der Mann erkennbar kaum auf den Beinen halten konnte, stieg er wieder in sein Auto und fuhr in Richtung Eutingen davon. Das beschriebene Fahrzeug konnte im Zuge der eingeleiteten Fahndung wenig später am Ortsausgang Bildechingen durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Horb festgestellt werden. Erst durch das Hinzuziehen eines zweiten Streifenwagens gelang es den Beamten den Mann im Nordring zum Anhalten zu bewegen, der davor nicht auf die Anhalteaufforderungen der Polizei reagierte. Der zwischen den zwei Streifenwagen stehende Mercedesfahrer legte plötzlich den Rückwärtsgang ein und fuhr gegen den hinter ihm stehenden Streifenwagen. Dabei wurde die Beifahrerin, welche sich bereits für die Kontrolle abgegurtet hatte, leicht verletzt. Der 46-Jährige wies eine Atemalkoholkonzentration von über 2,7 Promille auf, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorlegen, da ihm dieser bei einer Trunkenheitsfahrt am Vortag abgenommen wurde. Am Streifenwagen entstand ein Unfallschaden von 5.000 Euro, am Fahrzeug des Unfallverursachers ein Schaden von geschätzten 3.000 Euro.

