POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Zeugenaufruf nach Unfall: Wer hatte Grün?

DornstettenDornstetten (ots)

Am Sonntagmittag kam es auf der Bundesstraße 28 an der Einmündung nach Dornstetten zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Schuldfrage noch nicht eindeutig geklärt ist und deshalb Zeugen gesucht werden.

Eine 69 Jahre alte Ford-Fahrerin fuhr gegen 14:35 Uhr die Landesstraße 404 von Hallwangen in Richtung Freudenstadt. An der durch Ampelschaltung geregelten Einmündung nach Dornstetten, wollte sie nach links in Richtung Dornstetten abbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 35-jährige Mercedes-Fahrerin in entgegengesetzter Richtung die Bundesstraße 28 von Freudenstadt geradeaus in Richtung Hallwangen. Im Einmündungsbereich kam es zwischen beiden Fahrzeugen zur Kollision. Beide Unfallbeteiligten gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Die Mercedes-Fahrerin und zwei mitfahrende Kinder sowie die Ford-Fahrerin wurden leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 35.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Freudenstadt unter der Rufnummer 07441/536-550 oder dem dortigen Polizeirevier unter 07441/536-0 in Verbindung zu setzen.

Beatrice Suppes, Pressestelle

