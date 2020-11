Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Einbruch in Wohnhaus

WildbergWildberg (ots)

Wie der Polizei im Nachhinein bekannt wurde, drang ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen Montag, 02.11.2020 und Sonntag, 08.11.2020, in ein Wohnhaus in der Sulzer Straße ein. Über eine aufgehebelte Türe gelangte er ins Innere des in der Sulzer Straße gelegenen Wohnhauses. Dort durchwühlte er Schubladen in mehreren Zimmern. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

