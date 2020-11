Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Täter versuchen in Apotheke einzudringen - es entstand Sachschaden

EbhausenEbhausen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 07.11.2020, gegen 18:15 Uhr und Montag, 09.11.2020, 08:30 Uhr, hebelte unbekannte Täterschaft zunächst eine Seitentür zu einem Vorraum der in der Nagolder Straße gelegenen Apotheke auf. In die eigentlichen Räumlichkeiten drang man jedoch nicht ein. Möglicherweise ließ die Täterschaft von dem weiteren Vorhaben ab, da ein akustischer Alarm ertönte. Der Sachschaden infolge des Einbruchsversuchs beträgt rund 1.000 Euro.

