POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 31-jähriger Randalierer bedroht Polizeibeamte mit Axt

Mit einer Axt hat ein 31-Jähriger am frühen Sonntagmorgen in der Pforzheimer Südweststadt Einsatzkräfte des Polizeireviers Pforzheim-Süd bedroht.

Die Beamten wurden um kurz nach 5 Uhr wegen eines Randalierers zu einem Anwesen in der Kaiser-Friedrich-Straße gerufen. Andere Mitbewohner des Hauses hatten sich offenbar aus Furcht bereits in ihren Zimmern eingeschlossen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort entdeckten diese den 31-Jährigen, wie jener mit einer Axt auf Gegenstände einschlug. Als die Beamten ihn ansprachen, ging er sofort brüllend und mit erhobener Axt auf sie zu. Mit gezogenen Schusswaffen gelang es den Polizisten, den Randalierer dazu zu bewegen, die Axt fallen zu lassen. Der 31-Jährige ließ sich danach widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Da Hinweise auf Drogenkonsum oder die Einnahme bestimmter Medikamente vorlagen, musste er eine Blutprobe abgeben. Zudem überstellten ihn die Einsatzkräfte nach Ende des Gewahrsams an eine psychiatrische Einrichtung und leiteten ein Strafverfahren gegen den 31-Jährigen ein.

