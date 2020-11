POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Polizei sucht Autobesitzer, deren Fahrzeuge von einem Mann zerkratzt worden sind

Polizeipräsidium Pforzheim

Ein 63-Jähriger hat am Freitagvormittag auf einem Parkplatz bei Wildberg die Kofferraumdeckel eines schwarzen und eines weißen Autos zerkratzt.

Die betroffenen Pkws waren am Freitag auf einem Parkplatz bei einer Weggabelung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Wildberg und Neubulach geparkt. Die Weggabelung befindet sich im Gewann Kengel, nördlich des Kronenhofs und westlich des Segelfluggeländes Wildberg. Der 63-Jährige meldete sich am Samstag aus eigenem Antrieb beim Polizeirevier Nagold und gab an, dass er in der Zeit von 09:00 bis 10:30 Uhr die Kofferraumdeckel von Hundebesitzern aus Ärger zerkratzt hatte, da diese das Geschäft ihrer Hunde nicht mitgenommen hätten.

Die betroffenen Autobesitzer, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07452/9305-0 beim Polizeirevier Nagold zu melden.

