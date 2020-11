Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruchsversuch in Betrieb - Täter flüchtet ohne Beute

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hinterließ am Freitagabend ein Einbrecher, welcher in einen steinverarbeitenden Betrieb Enzberg eindrang. Er flüchtete im Anschluss ohne Beute gemacht zu haben.

Am Freitag, 06.11.2020, zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr, schnitt der Täter zunächst ein Loch in den Zaun des eingefriedeten Betriebsgeländes in der Brettener Straße. Im Anschluss hebelte er eine Bürotür auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren werden noch ein Bewegungsmelder sowie ein Blechkasten zerstört, dann flüchtet der unbekannte Täter ohne etwas entwendet zu haben.

