Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen - Zeugen gesucht: Diebe brechen Tresor auf

EmpfingenEmpfingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Einbrecher einen Tresor in einem Einkaufsmarkt in Empfingen aufgebrochen.

Die unbekannten Täter stiegen in der Zeit von Samstag, 23:15 Uhr, bis Sonntag, 04:15 Uhr, auf bislang ungeklärte Weise in den Einkaufsmarkt in der Robert-Bosch-Straße ein und brachen gewaltsam einen Tresor auf. Über die Höhe des entstandenen Schadens kann im Moment noch keine Angabe gemacht werden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb unter der Rufnummer 07451/96-0 in Verbindung zu setzen.

