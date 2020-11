Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Pforzheim) Unfallflucht nach Beschädigung von Verkehrseinrichtungen - Zeugen gesucht

PforzheimPforzheim (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das unfallverursachende Fahrzeug am Samstagabend im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 22.33 Uhr die Strecke zwischen dem Kupferhammer und Würm, als es aus bislang ungeklärter Ursache erst nach rechts von der Fahrbahn abkam und die dortige Schutzplanke touchierte. Der Lenker des Unfallfahrzeugs dürfte nun zunächst nach links eingelenkt haben, übersteuerte dann nach rechts und prallte mit dem Fahrzeug erneut gegen die rechts der Fahrbahn verlaufenden Schutzplanke. Diese wurde durch den Aufprall stark verformt, auch ein Verkehrszeichen wurde aus seiner Verankerung gerissen so dass an den Verkehrseinrichtungen ein Schaden von ungefähr 2500 Euro entstanden sein dürfte. An der Unfallstelle blieben Teile des Verursacherfahrzeugs zurück, aufgrund derer der Rückschluss gezogen werden konnte das dieses Fahrzeug schwarz lackiert sein dürfte. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss an den Unfall von der Unfallörtlichkeit, die im weiteren Verlauf noch von der Straßenmeisterei gereinigt werden musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung musste die Landesstraße bis gegen 1 Uhr gesperrt werden.

Zeugen welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können werden gebeten sich an die Verkehrspolizei Pforzheim unter Tel. 07231 186-3111 zu wenden.

Alexander Schwarz, Führungs- und Lagezentrum

