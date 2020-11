Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Rotlicht missachtet, zwei Leichtverletzte

PforzheimPforzheim (ots)

Am Samstagmittag gg. 12.30 Uhr, kam es auf der B 10, an der Anschlussstelle Pforzheim-Ost, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 22-jährige Unfallverursacher mit einem Audi die B 10 von Niefern in Richtung Pforzheim. An der Ampel geregelten Einmündung zur A 8 missachtete er, durch mehrere Zeugen bestätigt, das für ihn geltende Rotlicht. Dabei kam es zur Kollision mit einem Opel, der ordnungsgemäß vom Autobahnzubringer kommend nach links auf die B 10 abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuginsassen im Opel, 50 und 52 Jahre alt, wurden leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert.

Am Verursacherfahrzeug entstand 20.000 Euro und am Opel 10.000 Euro Schaden. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Autobahnausfahrt aus Richtung Karlsruhe sowie die B 10 selbst waren 40 Minuten für die Unfallaufnahme gesperrt.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

