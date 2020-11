Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Geschwindigkeitskontrollen an der A 8

Durch die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim wurde am Freitagmorgen für ca. drei Stunden eine Geschwindigkeitskontrolle an der A 8 zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe durchgeführt. In diesem Bereich gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 km/h.

Von 2566 gemessenen Pkw fuhren 271 zu schnell. Drei von ihnen fuhren so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Die höchste Messung ergab eine Überschreitung um 63 km/h.

Im Messzeitraum wurden im Bereich des Schwerlastverkehrs, für den eine Begrenzung von 80 km/h gilt, insgesamt 1172 Fahrzeuge erfasst. Hier gab es 148 Überschreitungen zu beanstanden, wobei der höchste Verstoß 26 km/h betrug.

Aufgrund der Fahrbahnverengung von drei auf zwei Spuren, kurz vor der Tank- und Rastanlage Pforzheim, kommt es regelmäßig zu Rückstaus. Dabei waren in der Vergangenheit infolge der hohen Geschwindigkeiten und des zu spät wahrgenommenen Stauendes schwere und teils tödliche Auffahrunfälle zu beklagen, weshalb die Höchstgeschwindigkeit schon seit längerer Zeit auf 120 km/h begrenzt wurde.

