Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einsatz am Hauptbahnhof mit mehreren Polizeikräften

PforzheimPforzheim (ots)

Bei einem Einsatz am Pforzheimer Hauptbahnhof haben Polizeibeamte am späten Donnerstagabend drei aggressive Personen in Gewahrsam genommen.

Vorausgegangen war dem Einsatz die Meldung einer Zugbegleiterin gegen 22:00 Uhr über eine aggressive Jugendliche ohne Fahrkarte und ohne Mund-Nasen-Schutz im Zug. Als die Einsatzkräfte die 16-Jährige dann am Bahnhofplatz kontrollieren wollten, wurde diese sofort äußerst aggressiv. Sie beleidigte die Beamten und trat nach ihnen, sodass die Angreiferin letztlich überwältigt werden musste. Durch das Geschrei der 16-Jährigen versammelten sich mehrere unbeteiligte Personen und mischten sich ins Geschehen ein. Dabei tat sich ein 40-Jähriger hervor, der die Umherstehenden gegen die Polizeibeamten aufwiegelte und die polizeilichen Maßnahmen massiv störte. Die Beamten erhielten unverzüglich Unterstützung durch weitere Einsatzkräfte, deren Zahl schnell auf rund 20 Polizisten anwuchs. Die Beamten erteilten dem 40-Jährigen einen Platzverweis, dem er sich widersetzte. Daraufhin nahmen sie ihn in Gewahrsam. Beim Abführen riss sich der 40-Jährige los, schrie umher und drohte den Beamten mit geballten Fäusten. Auch ihn mussten die Einsatzkräfte schließlich überwältigen, wogegen er sich aufs Heftigste wehrte. Nun mischte sich der 15-jährige Sohn des 40-Jährigen ein, zog seine Jacke aus und begann bedrohlich mit erhobenen Armen auf die Beamten zuzulaufen. Er wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen. Der konsequente Polizeieinsatz endete sowohl für die 16-Jährige, als auch für den 40-Jährigen und seinen Sohn auf dem Polizeirevier. Außerdem leiteten die Beamten ein Verfahren unter anderem wegen Angriffs auf Polizeibeamte ein.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell