Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Nach Unfallflucht mit Sachschaden Zeugen gesucht

NeulingenNeulingen (ots)

Nachdem ein noch unbekannter Fahrzeugführer am Freitagmorgen bei Neulingen einen Renault beschädigt hatte, ist er einfach davongefahren.

Der 21-jährige Fahrer des Renault fuhr im Kreisverkehr der Kreisstraße 4530 aus Richtung Eisingen kommend, um diesen in Richtung Kieselbronn wieder zu verlassen. Der unbekannte Autofahrer fuhr aus Richtung Ispringen in den Kreisverkehr ein und übersah offenbar den sich im Kreisverkehr befindlichen Renault. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Ohne sich jedoch weiter um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher danach in Richtung Göbrichen weg.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

