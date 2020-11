Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

PforzheimPforzheim (ots)

(PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Fußgängerin verstorben, Verkehrsdienst ermittelt

Ob ein Verkehrsunfall die Ursache für den Tod einer 75-jährigen Fußgängerin in der Wittelsbacherstraße in Pforzheim am frühen Donnerstagabend war, ist noch unklar.

Die 75-jährige Frau kam gegen 18 Uhr aus einem Einkaufsmarkt und lief in Richtung Parkplatzeinfahrt. Dort kam sie letztlich zu Fall, wobei sie sich in diesem Zusammenhang schwere Verletzungen zuzog. Nach einer Behandlung durch den Notarzt vor Ort wurde die Fußgängerin in eine Klinik eingeliefert, wo sie noch am selben Abend verstarb. Ob die 75-Jährige an den Folgen einer möglichen Kollision mit einem Transporter, den ein 22-Jähriger führte, aufgrund eines Sturzgeschehens oder wegen einer internistischen Ursache verstarb, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231/186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Dr. Bernhard Ebinger, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell