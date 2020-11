Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Einbruch in Schule

PforzheimPforzheim (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten einer Schule in der Schwarzwaldstraße. Die Täter konnten zwei IT-Geräte sowie geringe Mengen Bargeld entwenden. Hinweise auf die Unbekannten liegen derzeit nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Tel. 07231 186-3311, in Verbindung zu setzen.

