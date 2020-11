Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Fahndung mit Polizeihubschrauber: Einbrüche in zwei Firmen

WildbergWildberg (ots)

Unbekannte verschafften sich in den frühen Mittwochmorgenstunden gegen 02.10 Uhr gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten zweier Firmen im Gewerbepark in Effringen. Ein aufmerksamer Passant erkannte mehrere flüchtende Personen und verständigte sofort die Polizei.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen wurden durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Ob die Täter etwas erbeuten konnten, ist Gegenstand der aktuell andauernden Ermittlungen.

Einer der Unbekannten kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 170 cm, schmale Statur, schwarz bekleidet, ausländischer Akzent. Nähere Hinweise zu den weiteren Flüchtenden liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei war mit 11 Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber im Einsatz.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold, Tel. 07452 9305-0, in Verbindung zu setzen.

