Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Vorfahrt missachtet: Zwei Leichtverletzte

StraubenhardtStraubenhardt (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Langenalber Straße, Ecke Rainstraße am Montagnachmittag gegen 14.05 Uhr. Ein 36-jähriger Renault-Fahrer missachtete die Vorfahrt einer 24-jährigen BMW-Fahrerin. Durch den Aufprall wurden beide Verkehrsteilnehmer leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

