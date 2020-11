Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Drei verletzte Personen durch Unfall unter Alkohol

PfalzgrafenweilerPfalzgrafenweiler (ots)

Seinen Führerschein abgeben musste ein 22-jähriger Autofahrer, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol auf der Kreisstraße 4725 von der Fahrbahn abkam und sich selbst sowie seine zwei Mitfahrer verletzte.

Der 22-jährige VW-Fahrer befuhr gegen Mitternacht die Kreisstraße 4725 von Pfalzgrafenweiler in Richtung Bösingen. Kurz vor dem Ortseingang Bösingen kam er nach derzeitigem Ermittlungsstand nach rechts von der Fahrbahn in den Graben ab, das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 22-jährige Fahrer sowie seine zwei Mitfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurden im Krankenhaus behandelt. Die zur Unfallaufnahme eingesetzten Polizeibeamten stellten beim VW-Fahrer durch einen Alkoholvortest einen Wert von fast zwei Promille fest. Der 22-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Einsatzkräfte ein. Am Auto entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro, es musste abgeschleppt werden.

