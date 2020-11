Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Zeugen gesucht: 20 Meter Gartenzaun beschädigt

DornstettenDornstetten (ots)

Von Freitag auf Samstag hat ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug den Zaun eines Schrebergartens komplett umgefahren und beschädigt.

Der Besitzer des im Mühlbachweg gelegenen Schrebergartens war im Zeitraum von Freitag, 18:00 Uhr, bis Samstag, 08:00 Uhr, nicht in seinem Gartengrundstück. Bei seiner Rückkehr am Samstagmorgen stellte er fest, dass sein Gartenzaun in einer Länge von rund 20 Metern offenbar von einem Fahrzeug umgefahren worden war. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch an das Polizeirevier Horb am Neckar unter der Rufnummer 07451/96-0 zu wenden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell