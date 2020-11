Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Sternenfels - Schwerverletzt: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

SternenfelsSternenfels (ots)

Schwer verletzt wurde am Samstagnachmittag gegen 15.00 Uhr ein 51-jähriger Motorradfahrer auf der Kreisstraße 4514 zwischen Häfnerhaslach und Sternenfels. Der 51-Jährige kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

