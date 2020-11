Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kieselbronn - Beide Unfallbeteiligten alkoholisiert

KieselbronnKieselbronn (ots)

Ein Schaden von rund 4000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend gegen 22.35 Uhr in der Hauptstraße. Ein 34-jähriger Skoda-Fahrer streifte einen entgegenkommenden 57-jährigen Kraftroller-Fahrer. Der 57-Jährige stürzte und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 34-Jährige war mit rund 2,3 Promille unterwegs und musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Beim 57-Jährigen, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, wurden rund 1,9 Promille festgestellt. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Beide Unfallbeteiligten erwarten nun eine Anzeige.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell