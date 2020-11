Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Unter Alkoholeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen

Bad LiebenzellBad Liebenzell (ots)

Am Sonntag, gegen 03.15 Uhr, fuhr ein 23jähriger Mann mit seinem VW-Golf auf der Liebenzeller Straße, im Ortsteil Monakam. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er etwa 100 Meter über einen Grünstreifen fuhr, wurde seine Fahrt durch die Kollision mit einem Baum beendet. Der 23jährige wurde leicht verletzt. An seinem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die Höhe des Schadens an dem Baum ist derzeit noch nicht bekannt. Bei der Aufnahme des Unfalles durch die Polizei wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Dem 23jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

