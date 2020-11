Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Betrunken in Schlangenlinien gefahren.

Niefern-ÖschelbronnNiefern-Öschelbronn (ots)

Am Samstag, kurz vor Mitternacht, fuhr ein 29jähriger Mann mit seinem Opel auf der Hauptstraße in Niefern-Öschelbronn. Er fiel einer Polizeistreife auf, da er in Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Dem 29jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er abgeben.

