POL-Pforzheim: (Enzkreis) Einbruch in das Gartenhaus des Kindergarten Sausewind in Niefern

Niefern-ÖschelbronnNiefern-Öschelbronn (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Nachmittag des vergangenen Freitag zwischen 15.00 und 17.15 Uhr die Gartenhütte des Kindergartens Sausewind in Niefern auf. Aus der Hütte stahlen sie 3 rote Dreiräder der Marke Winter. Zeuginnen konnten in der Nähe beim Rewe-Markt 5-6 Jugendliche im Alter von 15-17 Jahren feststellen, die auf diesen Dreirädern unterwegs waren. Vier der Personen waren dunkelhaarig und lockig und alle dunkel gekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Niefern unter Tel.: 07233 3399 entgegen

